Гатиятулин про 5:2 с «Адмиралом»: «В хоккее «Ак Барса» многое завязано на активных действиях – пришлось немного перестраиваться. Внесли коррективы – ребята это поняли»

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Адмиралом».

Ак Барс выиграл 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Непростой матч, третий для нас на Дальнем Востоке, и по опыту знаем, что эти игры бывают самыми тяжелыми.

В нашем хоккее много завязано на активных действиях, но здесь пришлось немного перестраиваться, потому что знали, что дома соперник играет результативно.

Внесли коррективы в игру – ребята это услышали и поняли. Где нужно было, мы потерпели, а в атаке «взрывались», создавали моменты и забивали важные шайбы.

Отмечу игру Тимура Билялова и хорошую командную победу. И благодарю наших болельщиков за поддержку на арене», – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин .