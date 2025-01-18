Гатиятулин про 5:2 с «Адмиралом»: «В хоккее «Ак Барса» многое завязано на активных действиях – пришлось немного перестраиваться. Внесли коррективы – ребята это поняли»
Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Адмиралом».
Ак Барс выиграл 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Непростой матч, третий для нас на Дальнем Востоке, и по опыту знаем, что эти игры бывают самыми тяжелыми.
В нашем хоккее много завязано на активных действиях, но здесь пришлось немного перестраиваться, потому что знали, что дома соперник играет результативно.
Внесли коррективы в игру – ребята это услышали и поняли. Где нужно было, мы потерпели, а в атаке «взрывались», создавали моменты и забивали важные шайбы.
Отмечу игру Тимура Билялова и хорошую командную победу. И благодарю наших болельщиков за поддержку на арене», – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
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