«Адмирал» уступил «Ак Барсу» (2:5), перебросав соперника 46:18. Билялов отразил 44 броска
«Адмирал» значительно перебросал «Ак Барс,» но проиграл матч.
Команда тренера Леонида Тамбиева уступила со счетом 2:5 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
При этом дальневосточники перебросали соперника со счетом 46:18. Голкипер казанского клуба Тимур Билялов отразил 43 броска.
«Ак Барс» находится на 2-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 60 очков в 45 матчах.
«Адмирал» имеет в активе 47 баллов в 46 играх и занимает 7-ю строчку в конфернции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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