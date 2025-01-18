«Адмирал» уступил «Ак Барсу» (2:5), перебросав соперника 46:18. Билялов отразил 44 броска

«Адмирал» значительно перебросал «Ак Барс,» но проиграл матч.

Команда тренера Леонида Тамбиева уступила со счетом 2:5 в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

При этом дальневосточники перебросали соперника со счетом 46:18. Голкипер казанского клуба Тимур Билялов отразил 43 броска.

«Ак Барс » находится на 2-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 60 очков в 45 матчах.

«Адмирал » имеет в активе 47 баллов в 46 играх и занимает 7-ю строчку в конфернции.