Сошников набрал 29 очков в 36 матчах за «Адмирал». За «Трактор» было 27 баллов в 67 играх в прошлом сезоне
Никита Сошников набрал два очка в матче против «Ак Барса».
«Адмирал» уступил со счетом 2:5 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий дальневосточников Никита Сошников забил и сделал передачу, нанеся 8 бросков по воротам при игровом времени 19:33 (3:11 – в большинстве).
Таким образом, в этом сезоне в активе 31-летнего форварда стало 29 (15+14) баллов в 36 матчах чемпионата.
В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Трактор», в котором набрал 27 (10+17) очков в 67 матчах регулярки.
Рекорд Сошникова в КХЛ – 48 (27+21) баллов в 58 матчах за «Салават Юлаев» в сезоне-2019/20.
Опубликовал: Никита Надёжин
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