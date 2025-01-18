Вратарь СКА Мойсевич о 4:7 от «Северстали»: «Часто начинаем играть после пропущенных шайб. Надо научиться с первых минут забивать, а потом уже спокойно, без интриги»
Павел Мойсевич высказался о поражении СКА от «Северстали» (4:7).
20-летний голкипер пропустил 5 шайб после 25 бросков в матче Фонбет Чемпионата КХЛ и был заменен.
– Я не знаю, что пошло не так. Игра в обороне, неуверенные действия... Соперник нас переиграл. Первые два периода - так точно.
– Что случилось при первой пропущенной шайбе?
– Просто не разобрались с Саней [Никишиным]. Подвела коммуникация, не поняли друг друга. Так бывает. Для нас частая история, что мы начинаем играть после пропущенных шайб.
Когда уступаем – начинаем догонять соперника. Надо научиться с первых минут играть, забивать, а потом уже спокойно играть, без интриги. Психологический момент? Персонально у меня проблем нет, - сказал Мойсевич.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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