ЦСКА проиграл 5 из 6 последних матчей. Команда Воробьева идет 3-й на Западе

У ЦСКА 5 поражений в 6 последних играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Ильи Воробьева проиграла «Авангарду » со счетом 0:4 в выездном матче.

ЦСКА набрал 59 очков в 45 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции.

19 января ЦСКА на выезде сыграет с «Сибирью».