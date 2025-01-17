ЦСКА проиграл 5 из 6 последних матчей. Команда Воробьева идет 3-й на Западе
У ЦСКА 5 поражений в 6 последних играх Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Ильи Воробьева проиграла «Авангарду» со счетом 0:4 в выездном матче.
ЦСКА набрал 59 очков в 45 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции.
19 января ЦСКА на выезде сыграет с «Сибирью».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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