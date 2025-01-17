Федоров о том, когда вернется к тренерству: «Никогда. Рассмотрю предложение только из ЦСКА. Этот клуб у меня в сердце, в душе»

Сергей Федоров высказался о возможном продолжении тренерской карьеры.

– Вам сейчас понравилось дома. У детей самый интересный возраст. Когда вернетесь к тренерству?

– Ну... никогда.

– Мы ничего не понимаем.

– А куда мне возвращаться? Тренером в другой клуб? Нет!

– Давайте углубимся в эту тему...

– Не стоит. Смысл? Могу тысячу раз повторить «никогда» – но в жизни бывает все. Пока для меня очевидно, что буду с семьей.

– Когда-то из футбольного ЦСКА убрали Валерия Газзаева, попробовали другого тренера. Вскоре сказали: «Валерий Георгиевич, мы вас не увольняли, просто дали отдохнуть». Если с вами история повторится?

– Я рассмотрю это предложение. Но только из ЦСКА .

– В другом клубе себя не видите?

– Однозначно! Ни тренером, ни менеджером. ЦСКА у меня в сердце, в душе. Особенно много значат последние двенадцать лет, которые там провел.

Но я очень задолжал своей семье. На Карину и ее маму выпала безумная нагрузка. Первые года три теща помогала растить детишек. Я же с утра до вечера в клубе.

– Она с вами живет в загородном доме?

– Жила какое-то время. Мы не брали бебиситтеров. Если у нас игра – я возвращался в час ночи. В другой день в лучшем случае мог успеть хотя бы уложить спать детей. Мчался домой, чтобы кормить, поить, одевать и укладывать, – сказал бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров .