Федоров о том, когда вернется к тренерству: «Никогда. Рассмотрю предложение только из ЦСКА. Этот клуб у меня в сердце, в душе»
– Вам сейчас понравилось дома. У детей самый интересный возраст. Когда вернетесь к тренерству?
– Ну... никогда.
– Мы ничего не понимаем.
– А куда мне возвращаться? Тренером в другой клуб? Нет!
– Давайте углубимся в эту тему...
– Не стоит. Смысл? Могу тысячу раз повторить «никогда» – но в жизни бывает все. Пока для меня очевидно, что буду с семьей.
– Когда-то из футбольного ЦСКА убрали Валерия Газзаева, попробовали другого тренера. Вскоре сказали: «Валерий Георгиевич, мы вас не увольняли, просто дали отдохнуть». Если с вами история повторится?
– Я рассмотрю это предложение. Но только из ЦСКА.
– В другом клубе себя не видите?
– Однозначно! Ни тренером, ни менеджером. ЦСКА у меня в сердце, в душе. Особенно много значат последние двенадцать лет, которые там провел.
Но я очень задолжал своей семье. На Карину и ее маму выпала безумная нагрузка. Первые года три теща помогала растить детишек. Я же с утра до вечера в клубе.
– Она с вами живет в загородном доме?
– Жила какое-то время. Мы не брали бебиситтеров. Если у нас игра – я возвращался в час ночи. В другой день в лучшем случае мог успеть хотя бы уложить спать детей. Мчался домой, чтобы кормить, поить, одевать и укладывать, – сказал бывший главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.
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