Воробьев о 4:2 со «Спартаком»: «Солидная игра с нашей стороны. Мамин сам себя поздравил с днем рождения двумя голами»
Илья Воробьев высказался после победы над «Спартаком» (4:2).
«Хорошая, солидная игра с нашей стороны во всех отношениях. Были хорошие голы. Максим Мамин сам себя поздравил с днем рождения двумя голами. Очень качественно сыграли.
В меньшинстве мы ребятам говорим, что если есть возможность, то атакуйте. Понятно, что соперник нацелен на атаку, играет с одним защитником. Здорово, что получилось сегодня забить в меньшинстве», – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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