Федоров о том, как потерял более 40 млн долларов: «Мошенник получил 18 лет. У него была финансовая пирамида. Первый раз взял у меня 110 тысяч на 90 дней. Вернул 130, в срок. И понял, что я на крючке»
– Вы рассказывали нам когда-то, что в Штатах полностью обнулились, потеряв более сорока миллионов долларов. Время спустя всплыли невероятные подробности. Присвоил ваши деньги Джозеф Зада. Убедил вложиться в нефть, устроив на своей вилле вечеринку, где принца Саудовской Аравии со свитой сыграли актеры.
– Фамилия мошенника мелькнула в американской прессе после приговора. Зада получил 18 лет. Что касается остального – бред. Не было ни вечеринок, ни виллы, ни принца, ни свиты. У Зады дома я был раза два. Встретились, поужинали, что-то обсудили...
– И все?
– А-а, однажды слетали в Лондон на переговоры с его боссом. Тот, скорее всего, был фейковым.
– Зада до сих пор в тюрьме?
– Вроде сидит.
– На суд вы ходили?
– Да, я же получил повестку из ФБР.
– Как там вел себя этот аферюга? Каялся?
– Нет. Мне кажется, у таких персонажей ни стыда, ни совести. Зада не только меня к финансовому краху подвел, но и простых людей. Врачей, пожарных, полицейских... Больше ста человек пострадали!
– Он же по решению суда обязан вам что-то выплатить.
– Не что-то – 60 миллионов долларов!
– Это с учетом процентов?
– Ну да. Бумаги у меня на руках. Но о чем тут говорить... У Зады ни цента за душой! Банкрот! С одной стороны, в это слабо верится. А с другой – даже агенты ФБР ничего не нашли. Чувак реально все потратил.
– Чудеса.
– У него же не бизнес был, а финансовая пирамида. Первый раз взял у меня взаймы на 90 дней 110 тысяч долларов. Под маленький процент. Вернул 130, в срок. И понял, что я на крючке.
В дальнейшем уже ничего не возвращал, только просил все больше и больше, раздавая пустые обещания. А у меня игры, тренировки, переезды. Не было времени сесть и подумать – да что происходит?!
– В какой момент заподозрили неладное?
– Это брат мой насторожился. В телефонном разговоре я обмолвился, что опять надо 200-300 тысяч перекинуть, причем срочно. Федя сказал: «Серега, подожди. Завтра буду у тебя в Вашингтоне, сядем спокойно и во всем разберемся». Ну и разобрались, – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли, экс-нападающий «Детройта» Сергей Федоров.
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