Федоров о том, как потерял более 40 млн долларов: «Мошенник получил 18 лет. У него была финансовая пирамида. Первый раз взял у меня 110 тысяч на 90 дней. Вернул 130, в срок. И понял, что я на крючке»

Сергей Федоров рассказал о мошеннике, из-за которого потерял более 40 млн долларов.

– Вы рассказывали нам когда-то, что в Штатах полностью обнулились, потеряв более сорока миллионов долларов. Время спустя всплыли невероятные подробности. Присвоил ваши деньги Джозеф Зада. Убедил вложиться в нефть, устроив на своей вилле вечеринку, где принца Саудовской Аравии со свитой сыграли актеры.

– Фамилия мошенника мелькнула в американской прессе после приговора. Зада получил 18 лет. Что касается остального – бред. Не было ни вечеринок, ни виллы, ни принца, ни свиты. У Зады дома я был раза два. Встретились, поужинали, что-то обсудили...

– И все?

– А-а, однажды слетали в Лондон на переговоры с его боссом. Тот, скорее всего, был фейковым.

– Зада до сих пор в тюрьме?

– Вроде сидит.

– На суд вы ходили?

– Да, я же получил повестку из ФБР.

– Как там вел себя этот аферюга? Каялся?

– Нет. Мне кажется, у таких персонажей ни стыда, ни совести. Зада не только меня к финансовому краху подвел, но и простых людей. Врачей, пожарных, полицейских... Больше ста человек пострадали!

– Он же по решению суда обязан вам что-то выплатить.

– Не что-то – 60 миллионов долларов!

– Это с учетом процентов?

– Ну да. Бумаги у меня на руках. Но о чем тут говорить... У Зады ни цента за душой! Банкрот! С одной стороны, в это слабо верится. А с другой – даже агенты ФБР ничего не нашли. Чувак реально все потратил.

– Чудеса.

– У него же не бизнес был, а финансовая пирамида. Первый раз взял у меня взаймы на 90 дней 110 тысяч долларов. Под маленький процент. Вернул 130, в срок. И понял, что я на крючке.

В дальнейшем уже ничего не возвращал, только просил все больше и больше, раздавая пустые обещания. А у меня игры, тренировки, переезды. Не было времени сесть и подумать – да что происходит?!

– В какой момент заподозрили неладное?

– Это брат мой насторожился. В телефонном разговоре я обмолвился, что опять надо 200-300 тысяч перекинуть, причем срочно. Федя сказал: «Серега, подожди. Завтра буду у тебя в Вашингтоне, сядем спокойно и во всем разберемся». Ну и разобрались, – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли, экс-нападающий «Детройта» Сергей Федоров .