Вратаря «Питтсбурга» Джерри никто не забрал с драфта отказов. Игрок с кэпхитом 5,375 млн долларов отправлен в АХЛ
Вратаря «Питтсбурга» Тристана Джерри никто не забрал с драфта отказов.
«Пингвинс» отправили 29-летнего голкипера в АХЛ.
В текущем сезоне канадец провел 22 матча в регулярном чемпионате НХЛ – 8 побед, 88,6% сэйвов и коэффициент надежности 3,31.
Его контракт с кэпхитом 5,375 миллиона долларов действует до конца сезона-2027/28.
Перед 7-матчевым выездным турне клуб вызвал из АХЛ Йоэля Бломквиста (8 игр в НХЛ в текущем сезоне, 3 победы, 90,4% сэйвов, 3,60) в пару к Алексу Недельковичу.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Pittsburgh Post Gazette
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