Вратаря «Питтсбурга» Джерри никто не забрал с драфта отказов. Игрок с кэпхитом 5,375 млн долларов отправлен в АХЛ

Вратаря «Питтсбурга» Тристана Джерри никто не забрал с драфта отказов.

«Пингвинс» отправили 29-летнего голкипера в АХЛ.

В текущем сезоне канадец провел 22 матча в регулярном чемпионате НХЛ – 8 побед, 88,6% сэйвов и коэффициент надежности 3,31.

Его контракт с кэпхитом 5,375 миллиона долларов действует до конца сезона-2027/28.

Перед 7-матчевым выездным турне клуб вызвал из АХЛ Йоэля Бломквиста (8 игр в НХЛ в текущем сезоне, 3 победы, 90,4% сэйвов, 3,60) в пару к Алексу Недельковичу .