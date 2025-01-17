Шестеркин отразил 28 из 31 броска в матче с «Ютой» и не попал в пустые ворота при попытке забить. Победа – 3-я в 4 последних играх

Игорь Шестеркин отразил 28 из 31 броска «Юты» и не попал в пустые ворота.

Вратарь «Рейнджерс » вышел в старте на матч против клуба из Солт-Лейк-Сити (5:3).

Победа стала для российского вратаря 3-й в последних 4 матчах. Всего в сезоне у него 14 побед в 31 игре при 90,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,97.

В концовке игры при счете 4:3 Шестеркин попытался поразить пустые ворота соперника, но промахнулся.