Шестеркин отразил 28 из 31 броска в матче с «Ютой» и не попал в пустые ворота при попытке забить. Победа – 3-я в 4 последних играх
Игорь Шестеркин отразил 28 из 31 броска «Юты» и не попал в пустые ворота.
Вратарь «Рейнджерс» вышел в старте на матч против клуба из Солт-Лейк-Сити (5:3).
Победа стала для российского вратаря 3-й в последних 4 матчах. Всего в сезоне у него 14 побед в 31 игре при 90,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,97.
В концовке игры при счете 4:3 Шестеркин попытался поразить пустые ворота соперника, но промахнулся.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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