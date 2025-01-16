Роман Ротенберг: «Только благодаря поддержке Миллера, Медведева мы выигрывали Кубки Гагарина, Олимпиаду – во многом благодаря «Газпрому». В СКА все условия, чтобы взять Кубок, спасибо за доверие»

Роман Ротенберг поблагодарил «Газпром» за поддержку СКА и сборной России.

– Как та или иная серия поражений отражается на людях, которые тоже руководят СКА? Которые, может, выше вас? Миллер, Медведев...

– Я работаю в структурах «Газпрома» с 2007 года, 18 лет. Мы проходили разные ситуации. Всегда вместе. Только благодаря поддержке Алексея Борисовича [Миллера], Александра Ивановича [Медведева] и всего совета директоров мы выигрывали Кубки Гагарина, Кубки Харламова. Олимпиаду в 2018 году хочу отметить тоже – во многом это было благодаря поддержке ПАО «Газпром».

Мы проходили разные ситуации. У победителя много отцов всегда, поражение – сирота. Нам созданы все условия, чтобы выигрывать Кубок Гагарина. Поддерживаем друг друга. Спасибо за доверие.

Сейчас сложная ситуация, у нас есть травмы. Не будем колоть наших игроков и с переломами заставлять играть, в плей‑офф это сделаем. Мы так выигрывали Кубок Гагарина , у нас ребята играли с переломами, на уколах. На этом этапе мы этого делать не будем.

Я со своей стороны лично делаю все возможное для победы. И так все в тренерском штабе, каждый игрок. Если я буду к концу сезона совсем седой – ничего страшного. Это часть игры, – сказал главный тренер СКА после поражения от «Северстали » (4:7).