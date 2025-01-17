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Зубов, Лехтинен, Модано, Бенн, Морроу, Сегин, Павелски – в символической сборной «Далласа» за 25 лет

Сергей Зубов вошел в символическую сборную «Далласа» за последние 25 лет.

Зубов вошел в первую символическую команду вместе с вратарем Марти Турко, защитником Миро Хейсканеном, а также форвардами Джейми Бенном, Йере Лехтиненом и Майком Модано.

Во вторую символическую пятерку попали голкипер Эд Белфор, защитники Джон Клингберг и Эса Линделль, нападающие Бренден Морроу, Джо Павелски, Тайлер Сегин.

Зубов является двукратным обладателем Кубка Стэнли, он выигрывал трофей в составе «Рейнджерс» и «Далласа». В 2019 году он был включен в Зал хоккейной славы в Торонто. В настоящее время Зубов возглавляет «Сочи». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoТайлер Сегин
logoБренден Морроу
logoДжо Павелски
logoКХЛ
Эд Белфор
logoМайк Модано
logoДжейми Бенн
logoМиро Хейсканен
logoСочи
logoЙере Лехтинен
logoНХЛ
logoДаллас
logoМарти Турко
logoЭса Линделль
logoДжон Клингберг
logoСергей Зубов
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