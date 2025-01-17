Зубов, Лехтинен, Модано, Бенн, Морроу, Сегин, Павелски – в символической сборной «Далласа» за 25 лет
Сергей Зубов вошел в символическую сборную «Далласа» за последние 25 лет.
Зубов вошел в первую символическую команду вместе с вратарем Марти Турко, защитником Миро Хейсканеном, а также форвардами Джейми Бенном, Йере Лехтиненом и Майком Модано.
Во вторую символическую пятерку попали голкипер Эд Белфор, защитники Джон Клингберг и Эса Линделль, нападающие Бренден Морроу, Джо Павелски, Тайлер Сегин.
Зубов является двукратным обладателем Кубка Стэнли, он выигрывал трофей в составе «Рейнджерс» и «Далласа». В 2019 году он был включен в Зал хоккейной славы в Торонто. В настоящее время Зубов возглавляет «Сочи».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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