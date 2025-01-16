Ларионов о 3:2 с «Ладой»: «Атмосфера была приближена к накалу, который видишь на играх плей-офф. Рад, что хоккей в Тольятти жив и интересен людям»

Игорь Ларионов высказался после матча с «Ладой» (3:2).

«Хочу поздравить нашу команду с волевой победой, а соперника с хорошей игрой. Атмосфера на матче была приближена к тому накалу, который обычно видишь на играх плей-офф.

Рад, что хоккей в Тольятти жив и интересен людям, команда здорово играет.

Мы сделали небольшой шаг вперед после поражений. Горжусь, что ребята нашли в себе силы, переломили ход игры и победили», – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .