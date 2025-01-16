НХЛ показала формы «Детройта» и «Коламбуса» на матч Stadium Series

НХЛ показала формы «Детройта» и «Коламбуса» для матча на открытом воздухе.

Игра в рамках Стадионной серии-2025 пройдет 1 марта на арене Ohio Stadium.

Стадион, на котором выступает команда университета Огайо по американскому футболу, может вместить 102 780 зрителей.

«Форма «Блю Джекетс» отдает дань уважения богатой истории Огайо и Колумбуса. Дизайн был вдохновлен униформой, которую носила Армия Союза, на джерси есть несколько деталей в стиле милитари.

Форма «Ред Уингс » прославляет всемирно известную автомобильную промышленность и хоккейную культуру Детройта. Дизайн включает в себя несколько элементов, вдохновленных автомобилями», – говорится на сайте НХЛ .

Фото: www.nhl.com