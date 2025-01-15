Эвасон о буллите Марченко в ворота Федотова: «Феноменально. Не уверен, видел ли что-то подобное раньше»
Дин Эвасон впечатлен буллитом Кирилла Марченко в ворота Ивана Федотова.
«Блю Джекетс» обыграли «Филадельфию» (3:2 Б) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий Кирилл Марченко отметился передачей и реализовал бросок в серии буллитов, отправив шайбу в ворота Ивана Федотова.
«Понятия не имею, что он сделал, для меня это что-то новое. Это феноменально. Но, честно говоря, я не уверен, видел ли что-то подобное раньше.
Это безумие. Это было действительно нечто особенное», – сказал главный тренер «Коламбуса» Дин Эвасон.
Марченко сделал 30-ю передачу в сезоне и забил буллит Федотову в матче с «Флайерс». Форвард «Коламбуса» набрал 48 очков в 44 играх
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Коламбуса»
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