Эвасон о буллите Марченко в ворота Федотова: «Феноменально. Не уверен, видел ли что-то подобное раньше»

Дин Эвасон впечатлен буллитом Кирилла Марченко в ворота Ивана Федотова.

«Блю Джекетс» обыграли «Филадельфию» (3:2 Б) в игре регулярного чемпионата НХЛ . Нападающий Кирилл Марченко отметился передачей и реализовал бросок в серии буллитов, отправив шайбу в ворота Ивана Федотова .

«Понятия не имею, что он сделал, для меня это что-то новое. Это феноменально. Но, честно говоря, я не уверен, видел ли что-то подобное раньше.

Это безумие. Это было действительно нечто особенное», – сказал главный тренер «Коламбуса » Дин Эвасон.

Марченко сделал 30-ю передачу в сезоне и забил буллит Федотову в матче с «Флайерс». Форвард «Коламбуса» набрал 48 очков в 44 играх