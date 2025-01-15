Марченко сделал 30-ю передачу в сезоне и забил буллит Федотову в матче с «Филадельфией». Форвард «Коламбуса» набрал 48 очков в 44 играх
Кирилл Марченко набрал очки в пятом матче подряд в НХЛ.
«Коламбус» обыграл «Филадельфию» (3:2 Б) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Блю Джекетс» Кирилл Марченко отметился передачей, продлив результативную серию до пяти матчей.
Кроме этого, в серии буллитов россиянин реализовал бросок, отправив шайбу в ворота Ивана Федотова.
В этом сезоне Марченко набрал 48 (18+30) очков при полезности «плюс 26» в 44 матчах регулярного чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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