Марченко сделал 30-ю передачу в сезоне и забил буллит Федотову в матче с «Филадельфией». Форвард «Коламбуса» набрал 48 очков в 44 играх

Кирилл Марченко набрал очки в пятом матче подряд в НХЛ.

«Коламбус » обыграл «Филадельфию» (3:2 Б) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Нападающий «Блю Джекетс» Кирилл Марченко отметился передачей, продлив результативную серию до пяти матчей.

Кроме этого, в серии буллитов россиянин реализовал бросок, отправив шайбу в ворота Ивана Федотова.

В этом сезоне Марченко набрал 48 (18+30) очков при полезности «плюс 26» в 44 матчах регулярного чемпионата.