Перлини про атмосферу на матче «Спартака»: «Я вырос в Англии, поклонник футбола, там это – обычное дело. В Канаде и США этого не хватает»

Брендан Перлини поделился мыслями относительно атмосферы на матче «Спартака».

Команда тренера Алексея Жамнова уступила «Автомобилисту» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Ваш первый матч на домашней арене «Спартака». Как вам атмосфера, создаваемая болельщиками красно-белых?

– Это потрясающе. Я вырос в Англии, поэтому большой поклонник футбола, а там такая атмосфера – тоже обычное дело.

В Канаде и США этого, конечно, не хватает. Мне нравится эта атмосфера, когда все болельщики шумят, поддерживают свою команду, запевают песни и заряжают кричалки.

Каждый матч здесь, в России, в котором я сыграл, сопровождался этой атмосферой. Мне очень нравится, – сказал нападающий «Спартака » Брендан Перлини.