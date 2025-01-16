Перлини про атмосферу на матче «Спартака»: «Я вырос в Англии, поклонник футбола, там это – обычное дело. В Канаде и США этого не хватает»
Брендан Перлини поделился мыслями относительно атмосферы на матче «Спартака».
Команда тренера Алексея Жамнова уступила «Автомобилисту» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Ваш первый матч на домашней арене «Спартака». Как вам атмосфера, создаваемая болельщиками красно-белых?
– Это потрясающе. Я вырос в Англии, поэтому большой поклонник футбола, а там такая атмосфера – тоже обычное дело.
В Канаде и США этого, конечно, не хватает. Мне нравится эта атмосфера, когда все болельщики шумят, поддерживают свою команду, запевают песни и заряжают кричалки.
Каждый матч здесь, в России, в котором я сыграл, сопровождался этой атмосферой. Мне очень нравится, – сказал нападающий «Спартака» Брендан Перлини.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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