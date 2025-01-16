Холл допускает обмен из «Чикаго»: «Оставляю дверь открытой. Клуб будет делать то, что лучше для них»

Тэйлор Холл.

Действующий договор 33-летнего нападающего с зарплатой 6 миллионов долларов в год рассчитан до завершения нынешнего сезона.

«Я начал этот сезон с ожиданием того, что буду хоккеистом «Блэкхокс» еще долгие годы. Не знаю, будет ли так на самом деле, но я оставляю дверь открытой.

Это бизнес, и что клуб будет делать то, что лучше для них. Посмотрим, что получится», – сказал Тэйлор Холл .

В этом сезоне канадец провел 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 22 (8+14) очка при полезности «минус 18» и игровом времени 15:08.

«Чикаго» находится на 16-м месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 30 очков 44 матчах.