Холл допускает обмен из «Чикаго»: «Оставляю дверь открытой. Клуб будет делать то, что лучше для них»
Тэйлор Холл.
Действующий договор 33-летнего нападающего с зарплатой 6 миллионов долларов в год рассчитан до завершения нынешнего сезона.
«Я начал этот сезон с ожиданием того, что буду хоккеистом «Блэкхокс» еще долгие годы. Не знаю, будет ли так на самом деле, но я оставляю дверь открытой.
Это бизнес, и что клуб будет делать то, что лучше для них. Посмотрим, что получится», – сказал Тэйлор Холл.
В этом сезоне канадец провел 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 22 (8+14) очка при полезности «минус 18» и игровом времени 15:08.
«Чикаго» находится на 16-м месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 30 очков 44 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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