«Эдмонтон» выиграл 7 из 8 последних матчей и идет 3-м на Западе. На этом отрезке команда Кноблауха уступила лишь «Питтсбургу»

«Эдмонтон» выиграл третий матч подряд в НХЛ.

Команда тренера Криса Кноблауха переиграла «Миннесоту» (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Это третья победа подряд для канадского клуба, а также седьмая в последних восьми матчах. На этом отрезке «Ойлерс» уступили только «Питтсбургу» (3:5).

«Эдмонтон » набрал 59 очков в 44 матчах и находится на 3-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

Команда продолжит сезон 17 января матчем против «Колорадо».