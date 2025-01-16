«Эдмонтон» выиграл 7 из 8 последних матчей и идет 3-м на Западе. На этом отрезке команда Кноблауха уступила лишь «Питтсбургу»
«Эдмонтон» выиграл третий матч подряд в НХЛ.
Команда тренера Криса Кноблауха переиграла «Миннесоту» (5:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Это третья победа подряд для канадского клуба, а также седьмая в последних восьми матчах. На этом отрезке «Ойлерс» уступили только «Питтсбургу» (3:5).
«Эдмонтон» набрал 59 очков в 44 матчах и находится на 3-м месте в турнирной таблице Западной конференции.
Команда продолжит сезон 17 января матчем против «Колорадо».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем