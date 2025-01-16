Макдэвид вышел на 2-е место в истории «Эдмонтона» по очкам (1044), опередив Курри. Гретцки лидирует с 1669 баллами

Коннор Макдэвид занял второе место в истории «Эдмонтона» по набранным очкам.

«Ойлерс» одержали победу над «Миннесотой» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

28-летний капитан канадского клуба Коннор Макдэвид набрал 3 (2+1) очка при полезности «плюс 1». Также он нанес три броска по воротам и провел на льду 21:38 (0:20 – в большинстве).

Канадский форвард теперь имеет в активе 1044 (354+690) балла в 686 матчах в регулярных чемпионатах.

Таким образом, Макдэвид вышел на второе место в истории «Эдмонтона » по количеству набранных очков, обогнав Яри Курри (1043 (474+569) очка в 754 матчах).

Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки – 1669 (583+1086) баллов в 696 матчах.