Сушинский о возвращении к менеджерской работе в КХЛ: «С удовольствием. Жду предложений»
Максим Сушинский готов вернутся в менеджерской деятельности в КХЛ.
С 2018 по 2020 год экс-нападающий клубов КХЛ и сборной России занимал пост директора омского «Авангарда».
– На Кубке Сергея Гимаева вы были в отличной форме. Восстановились после травмы, которую получили в апреле 2024 года в матче медиалиги?
– Да, форма на мне отличная, ха-ха. От травмы восстановился. Играю сейчас в хоккей не так часто, может быть, раз в неделю.
– Чем сейчас занимаетесь?
– У меня свой бизнес.
– Варианты вернуться в хоккей есть?
– Жду предложений.
– Вы открыты для предложений вернуться на менеджерскую должность в КХЛ?
– Да, с удовольствием, – сказал Сушинский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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