Сушинский о возвращении к менеджерской работе в КХЛ: «С удовольствием. Жду предложений»

Максим Сушинский готов вернутся в менеджерской деятельности в КХЛ.

С 2018 по 2020 год экс-нападающий клубов КХЛ и сборной России занимал пост директора омского «Авангарда ».

– На Кубке Сергея Гимаева вы были в отличной форме. Восстановились после травмы, которую получили в апреле 2024 года в матче медиалиги?

– Да, форма на мне отличная, ха-ха. От травмы восстановился. Играю сейчас в хоккей не так часто, может быть, раз в неделю.

– Чем сейчас занимаетесь?

– У меня свой бизнес.

– Варианты вернуться в хоккей есть?

– Жду предложений.

– Вы открыты для предложений вернуться на менеджерскую должность в КХЛ?

– Да, с удовольствием, – сказал Сушинский .