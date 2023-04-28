Максим Сушинский: «Не дал бы Ткачеву и 95 млн рублей. К осени из-за потолка зарплат уже ни у кого денег не останется»

Максим Сушинский сомневается, что Владимир Ткачев может уехать в НХЛ.

– Ткачев отказывается от предложения «Авангарда» на 95 миллионов рублей. Агент просит больше денег. Говорят, что Владимир может уехать в НХЛ.

– Очень сомневаюсь, что он может уехать. В НХЛ он уже был.

Никуда он не уедет. Либо уедет только ради того, чтобы вернуться в КХЛ на меньшие деньги.

К осени из-за потолка зарплат уже ни у кого денег не останется. Я бы ему не дал и 95 миллионов, – сказал бывший президент «Авангарда».

Нападающий стал лучшим бомбардиром « » в Фонбет регулярном чемпионате , набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах.

В плей-офф Ткачев записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.