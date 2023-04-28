Максим Сушинский: «Не дал бы Ткачеву и 95 млн рублей. К осени из-за потолка зарплат уже ни у кого денег не останется»

Теги Авангард Максим Сушинский НХЛ КХЛ Владимир Ткачев 1995 Спорт-Экспресс Хоккей

Максим Сушинский сомневается, что Владимир Ткачев может уехать в НХЛ.

– Ткачев отказывается от предложения «Авангарда» на 95 миллионов рублей. Агент просит больше денег. Говорят, что Владимир может уехать в НХЛ.

– Очень сомневаюсь, что он может уехать. В НХЛ он уже был.

Никуда он не уедет. Либо уедет только ради того, чтобы вернуться в КХЛ на меньшие деньги.

К осени из-за потолка зарплат уже ни у кого денег не останется. Я бы ему не дал и 95 миллионов, – сказал бывший президент «Авангарда».

Нападающий стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в Фонбет регулярном чемпионате КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах.

В плей-офф Ткачев записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.

6 комментариев

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VasyaFilkin
Обидно, что Ткачёв так торгуется за лишний лям. Провёл лучший сезон в карьере, казалось бы, играй за родной клуб в лучшем (или одном из) звене в лиге, болельщики довольны, что ещё надо?
+10
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Ястреб
Ответ VasyaFilkin
Обидно, что Ткачёв так торгуется за лишний лям. Провёл лучший сезон в карьере, казалось бы, играй за родной клуб в лучшем (или одном из) звене в лиге, болельщики довольны, что ещё надо?
Я думаю их только деньги интересует
+4
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Павел Очнев
Да это всё агент мутит!!...
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Ыжык
Да понятно. Это ж не щербаку 70 наваливать. Или Рамо 90 за курортно-санаторное лечение. Уж молчал бы про контракты, у самого рыльце в пушку.
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Bestcapper
Я не знаю, стоит ли Ткачев сейчас 95 млн., но то что он прибавил после Салавата (не считая СКА, там ни о чем) в Авангарде, это прям бросается в глаза, причем реально прибавил...
Другое дело в СЮ Харти платили 90, но где Харти и где Ткачев - по уровню игры это разные планеты и это было до санкций и СВО....

95 конечно многовато, но учитывая что легов сократили а паспортисты теперь в цене, агент и накрутил сразу мозги и клубу и Ткачеву....
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Ыжык
Ответ VasyaFilkin
Обидно, что Ткачёв так торгуется за лишний лям. Провёл лучший сезон в карьере, казалось бы, играй за родной клуб в лучшем (или одном из) звене в лиге, болельщики довольны, что ещё надо?
Денег надо. Сложно его в этом винить. Любой бы на его месте выбирал лучшие варианты. Дело не в нем,а в системе. С каких хренов, людям от которых ничего не зависит, платятся такие деньги от госкомпаний?
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