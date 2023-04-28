Максим Сушинский: «Не дал бы Ткачеву и 95 млн рублей. К осени из-за потолка зарплат уже ни у кого денег не останется»
Максим Сушинский сомневается, что Владимир Ткачев может уехать в НХЛ.
– Ткачев отказывается от предложения «Авангарда» на 95 миллионов рублей. Агент просит больше денег. Говорят, что Владимир может уехать в НХЛ.
– Очень сомневаюсь, что он может уехать. В НХЛ он уже был.
Никуда он не уедет. Либо уедет только ради того, чтобы вернуться в КХЛ на меньшие деньги.
К осени из-за потолка зарплат уже ни у кого денег не останется. Я бы ему не дал и 95 миллионов, – сказал бывший президент «Авангарда».
Нападающий стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в Фонбет регулярном чемпионате КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах.
В плей-офф Ткачев записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.
Другое дело в СЮ Харти платили 90, но где Харти и где Ткачев - по уровню игры это разные планеты и это было до санкций и СВО....
95 конечно многовато, но учитывая что легов сократили а паспортисты теперь в цене, агент и накрутил сразу мозги и клубу и Ткачеву....