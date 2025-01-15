Артюхин о возможной отставке Ротенберга: «Зачем делать поспешные выводы? СКА надо дать время спокойно доиграть и показать результат»

Евгений Артюхин оценил возможность отставки Романа Ротенберга из СКА.

– Вряд ли отставка может случиться. Зачем раньше времени делать какие-то поспешные выводы?

Всегда решения надо принимать в конце сезона. Это должен делать Совет директоров. Сейчас команде надо дать время спокойно доиграть и показать результат.

– Руководство СКА не из тех, кто часто увольняет тренеров?

– Да, правильно дать время и возможность раскрыть себя. Не думаю, что нужно принимать громкие решения, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.

СКА правда мог уволить Ротенберга? Все, что известно