Артюхин о возможной отставке Ротенберга: «Зачем делать поспешные выводы? СКА надо дать время спокойно доиграть и показать результат»
Евгений Артюхин оценил возможность отставки Романа Ротенберга из СКА.
– Вряд ли отставка может случиться. Зачем раньше времени делать какие-то поспешные выводы?
Всегда решения надо принимать в конце сезона. Это должен делать Совет директоров. Сейчас команде надо дать время спокойно доиграть и показать результат.
– Руководство СКА не из тех, кто часто увольняет тренеров?
– Да, правильно дать время и возможность раскрыть себя. Не думаю, что нужно принимать громкие решения, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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