Сушинский об отставке Ротенберга: «Она вообще невозможна, кто его снимет? Сам себя? Он сказал в каком-то интервью, что из СКА никуда не уйдет»

Максим Сушинский отреагировал на слухи об отставке Романа Ротенберга из СКА.

– Не так часто смотрю СКА в этом сезоне, поэтому не могу что-то говорить конкретное. Но у них вообще интересный хоккей: много забивают и быстро играют.

– Прокомментируете слухи про отставку Ротенберга?

– Думаю, она вообще невозможна. Кто же его снимет? Сам себя? Понятно, неудачные серии бывают. Но Ротенберг же сам сказал в каком-то интервью, что никуда не уйдет из СКА. Тогда о чем говорить?

– Пойдет ли на пользу его возможный уход?

– Иногда нужно что-то менять, конечно же. В Омске вот поменяли тренера, и команда стала играть хорошо, – сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский .