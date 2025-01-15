  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сушинский об отставке Ротенберга: «Она вообще невозможна, кто его снимет? Сам себя? Он сказал в каком-то интервью, что из СКА никуда не уйдет»
17

Сушинский об отставке Ротенберга: «Она вообще невозможна, кто его снимет? Сам себя? Он сказал в каком-то интервью, что из СКА никуда не уйдет»

Максим Сушинский отреагировал на слухи об отставке Романа Ротенберга из СКА.

– Не так часто смотрю СКА в этом сезоне, поэтому не могу что-то говорить конкретное. Но у них вообще интересный хоккей: много забивают и быстро играют.

– Прокомментируете слухи про отставку Ротенберга?

– Думаю, она вообще невозможна. Кто же его снимет? Сам себя? Понятно, неудачные серии бывают. Но Ротенберг же сам сказал в каком-то интервью, что никуда не уйдет из СКА. Тогда о чем говорить?

– Пойдет ли на пользу его возможный уход?

– Иногда нужно что-то менять, конечно же. В Омске вот поменяли тренера, и команда стала играть хорошо, – сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoСКА
logoАвангард
logoМаксим Сушинский
отставки
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сушинский о том, с кем СКА лучше не пересекаться в 1-м раунде: «С «Локомотивом». Тяжелая и вязкая команда, с которой всем клубам очень непросто играть»
4вчера, 17:32
Важное в КХЛ за две недели: реакция Кузнецова на 0:5, падение «Торпедо» и пять очков Ливо за матч
11вчера, 13:10
Ротенберг в 11-й раз в сезоне заменил вратаря СКА по ходу матча. Петербуржцы одержали 3 победы
678 января, 16:18
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» примет «Анахайм», «Тампа» сыграет с «Бостоном», «Питтсбург» – с «Сиэтлом», «Рейнджерс» против «Колорадо»
5948 минут назад
СКА заплатил Деанджело 14 млн рублей за расторжение контракта (Metaratings)
42сегодня, 21:31
Анисин об уходе Деанджело: «Поддерживаю решение СКА. Именно он ошибался чаще всего, постоянно привозил голы, не выполнял тренерское задание»
12сегодня, 20:40
Васильев о Ротенберге: «Ему казалось, что он готов быть главным тренером, результаты СКА этот тезис не подтверждают. Ничего страшного, сможет проявить себя в хоккее в другом качестве»
16сегодня, 20:16
Филатов о Деанджело: «Топ-хоккеист по креативу в атаке. В обороне – катастрофа: играл безответственно, не стоит забывать про истерики, когда он хлопал бортами, ругался с судьями»
4сегодня, 19:51
КХЛ. «Динамо» обыграло «Северсталь», «Авангард» победил «Куньлунь», «Амур» уступил «Ак Барсу»
107сегодня, 18:57
Малкин может сыграть за «Питтсбург» в матче с «Сиэтлом». Он пропустил 4 игры из-за травмы
1сегодня, 18:52
Рабинер о СКА: «Потратили на Деанджело огромные деньги, перед плей-офф выгнали. Из-за фокусов Ротенберга нет опытного вратаря. «Зенит» должен быть благодарен судьбе, что у него нет Йозе Марино»
149сегодня, 18:39
Анисин о СКА: «Удивлен слухами об отставке Ротенберга. Команда играет в яркий, атакующий хоккей, забила больше всех в чемпионате»
19сегодня, 18:31
Рябкин – 20-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Крэйга Баттона, Шефер – 1-й, Фронделл – 2-й, Агафонов – 49-й
8сегодня, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Клингберг интересен «Торонто», «Оттаве» и «Эдмонтону». 32-летний защитник пропустил больше года из-за операции на бедре (Даррен Дрегер)
сегодня, 21:59
Беднар о травме Ничушкина: «Он пару раз выходил на лед, но почувствовал дискомфорт. Пришлось немного притормозить и снова начать восстановление»
сегодня, 21:43
Ги Буше о травме Соловьева: «Перелом лицевой кости, ему сделали операцию. Потребуется время для восстановления»
сегодня, 21:13
Козырев о 2:3 с «Динамо»: «Северсталь» могла спасти матч, в концовке были моменты. Сегодня была равная игра с сильным соперником, нам нужно добавлять в реализации»
3сегодня, 20:50
Кудашов о 3:2 с «Северсталью»: «Рад, что «Динамо» показало умение добывать победу. Говорили с игроками, что не все матчи будут складываться, как мы хотим»
3сегодня, 20:31
Зубов о 6:4 с «Динамо» Минск: «Результатом «Лада» довольна, качеством игры – нет. Сегодня против нас выступала сборная Беларуси, девять легионеров»
сегодня, 20:03
Квартальнов о 4:6 с «Ладой»: «Все было против «Динамо» – отскоки, не наш день реально. Демченко у нас после травмы, он пропустил очень легкий первый гол»
сегодня, 19:41
Ги Буше: «Авангард» только начинает выглядеть так, как мне хотелось бы. У меня было лишь несколько недель, чтобы внедрить свои идеи»
6сегодня, 18:42
Мальцев о том, могут ли Ротенберга уволить, если СКА продолжит проигрывать: «Думаю, да. Свято место пусто не бывает!»
13сегодня, 16:59
Гавриков о питании: «Сильно жестких фриков в «Кингс» нет. Кто-то старается есть безглютеновые макароны, не ест соусы. У нас есть диетолог, он следит за нашим рационом»
сегодня, 16:34
Рекомендуем