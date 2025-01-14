Филатов об обороне СКА: «Когда у тебя Никишин, Зайцев, Карпухин, а показатели удручающие, дело в системе. Все эти защитники не могли дружно разучиться играть»

Никита Филатов оценил иру СКА в обороне.

На данный момент клуб занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 55 очков после 44 игр.

– Команда в этом году в обороне играет не лучшим образом, и СКА находится среди лидеров во всей лиге по пропущенным шайбам. Поэтому я думаю, что здесь совокупность проблем – индивидуальные ошибки защитников и в целом игра в обороне.

– Дело в подборе игроков или в системе игры?

– Я думаю, что это, в первую очередь, системные ошибки. То есть мы можем оценить индивидуальный уровень защитников команды.

Очевидно, что когда у тебя такие игроки, как Никишин , Зайцев , Карпухин , Земченок , и недавно там был еще Фальковский, а показатели такие удручающие, то дело именно в системе. Эти защитники не могли же все дружно разучиться играть, – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов.