Филатов об обороне СКА: «Когда у тебя Никишин, Зайцев, Карпухин, а показатели удручающие, дело в системе. Все эти защитники не могли дружно разучиться играть»
На данный момент клуб занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 55 очков после 44 игр.
– Команда в этом году в обороне играет не лучшим образом, и СКА находится среди лидеров во всей лиге по пропущенным шайбам. Поэтому я думаю, что здесь совокупность проблем – индивидуальные ошибки защитников и в целом игра в обороне.
– Дело в подборе игроков или в системе игры?
– Я думаю, что это, в первую очередь, системные ошибки. То есть мы можем оценить индивидуальный уровень защитников команды.
Очевидно, что когда у тебя такие игроки, как Никишин, Зайцев, Карпухин, Земченок, и недавно там был еще Фальковский, а показатели такие удручающие, то дело именно в системе. Эти защитники не могли же все дружно разучиться играть, – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов.
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