Мальцев о том, могут ли Ротенберга уволить, если СКА продолжит проигрывать: «Думаю, да. Свято место пусто не бывает!»

Александр Мальцев высказался о возможной отставке Романа Ротенберга из СКА.

Вчера команда уступила «Локомотиву» в овертайме со счетом 3:4. Поражение стало для СКА 3-м подряд.

На данный момент клуб занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 55 очков после 44 игр.

– Что я думаю? Я думаю, что у них многие игроки травмы получили, может, из-за этого у них проблемы. Я не знаю, что там происходит в команде.

– Возможно ли увольнение Ротенберга?

– Ну, это все зависит от руководства, мы пока смотрим результаты.

– А если СКА продолжит проигрывать?

– Думаю, что да. Свято место пусто не бывает!

– 7-е место для них непривычно?

– Это ежу понятно. Но это не от нас зависит, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев .