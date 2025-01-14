Мальцев о том, могут ли Ротенберга уволить, если СКА продолжит проигрывать: «Думаю, да. Свято место пусто не бывает!»
Александр Мальцев высказался о возможной отставке Романа Ротенберга из СКА.
Вчера команда уступила «Локомотиву» в овертайме со счетом 3:4. Поражение стало для СКА 3-м подряд.
На данный момент клуб занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 55 очков после 44 игр.
– Что я думаю? Я думаю, что у них многие игроки травмы получили, может, из-за этого у них проблемы. Я не знаю, что там происходит в команде.
– Возможно ли увольнение Ротенберга?
– Ну, это все зависит от руководства, мы пока смотрим результаты.
– А если СКА продолжит проигрывать?
– Думаю, что да. Свято место пусто не бывает!
– 7-е место для них непривычно?
– Это ежу понятно. Но это не от нас зависит, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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