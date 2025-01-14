Хейнемана сбила машина. Форвард «Монреаля» выбыл на 3-4 недели из-за травмы верхней части тела

Нападающего «Монреаля» Эмиля Хейнемана сбила машина в США.

«Нападающий Эмиль Хейнеман попал в дорожно-транспортное происшествие в качестве пешехода в понедельник в Юте и выбыл на три-четыре недели из-за травмы верхней части тела», – говорится на сайте «Канадиенс ».

Ранее об инциденте сообщил агент игрока Маркус Исакссон. Он рассказал, что игрока сбила машина и у него может быть перелом лодыжки.

23-летний Хейнеман провел 41 матч в нынешнем сезоне и набрал 17 (10+7) очков.