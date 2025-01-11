Овечкин выбил лезвие конька у защитника «Монреаля» Каррье. Партнеры дотолкали хоккеиста до лавки
У хоккеиста «Монреаля» сломался конек после броска Александра Овечкина.
«Канадиенс» обыграли «Вашингтон» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Этот эпизод произошел во втором периоде, когда «Кэпиталс» играли в большинстве.
Александр Овечкин получил передачу в круге вбрасывания и хотел резко низом отправить шайбу партнеру на дальнюю штангу, но она попала в лезвие конька Александра Каррье.
В итоге шайба выбила лезвие конька хоккеиста «Монреаля» – партнеры помогли Каррье, дотолкав того до скамейки запасных.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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