Лукоянов перешел в жлобинский «Металлург»
Артем Лукоянов подписал контракт со жлобинским «Металлургом».
Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2024/25.
Артем Лукоянов начинал текущий чемпионат в «Юнисоне». Он провел за клуб 26 матчей и набрал 6 (2+4) очков.
С 2011 по 2024 год игрок выступал в «Ак Барсе». Он стал обладателем Кубка Гагарина в составе клуба.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем