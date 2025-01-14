Лукоянов перешел в жлобинский «Металлург»

Артем Лукоянов подписал контракт со жлобинским «Металлургом».

Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2024/25.

Артем Лукоянов начинал текущий чемпионат в «Юнисоне ». Он провел за клуб 26 матчей и набрал 6 (2+4) очков.

С 2011 по 2024 год игрок выступал в «Ак Барсе». Он стал обладателем Кубка Гагарина в составе клуба.