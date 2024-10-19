Головков из «Витязя» – четвертый хоккеист в КХЛ, сыгравший 700+ матчей за одну команду. Он сын президента клуба
Игорь Головков – четвертый хоккеист в КХЛ, сыгравшим 700+ матчей за одну команду.
Защитник «Витязя» принял участие в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Металлурга».
Таким образом, Игорь Головков стал четвертым игроком в истории КХЛ, сыгравший 700+ матчей за одну команду. Он является сыном президента «Витязя» Михаила Головкова.
Лидеры по матчам за одну команду:
794 – Роман Старченко («Барыс»);
780 – Артем Лукоянов («Ак Барс»);
779 – Евгений Бирюков («Металлург»);
700 – Игорь Головков («Витязь»).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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