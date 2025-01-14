  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Экс-генменеджер «Авангарда» Хабибулин: «Бабаев оскорбил Шарипзянова, добрался до «Ак Барса», наступила очередь «Спартака». КХЛ должна реагировать»
7

Экс-генменеджер «Авангарда» Хабибулин: «Бабаев оскорбил Шарипзянова, добрался до «Ак Барса», наступила очередь «Спартака». КХЛ должна реагировать»

Рашид Хабибулин считает, что Шуми Бабаев должен отвечать за свои высказывания.

«Я достаточно давно знаю Шуми Бабаева, более 20 лет. Самое смешное, что мы с ним никогда не ругались. Просто были случаи, когда у нас не получалось договориться.

Когда я работал в Омске, мы не смогли найти общий язык по некоторым его клиентам. Обычная ситуация, она может произойти с игроками других агентов. Есть регламент, есть рынок, есть интересы клуба, и я старался действовать согласно этой ситуации.

Мы не договорились, но Шуми как-то болезненно все воспринял, и его понесло. У него ко мне какая-то аллергия. И после этого в каждом своем публичном выступлении он пытается меня вспомнить и подать все в негативном виде. Я к эти вещам стараюсь относиться спокойно. Бог ему судья.

Беспокоит другая ситуация. Во всех своих интервью в последнее время он начинает задевать клубы. Года полтора назад Бабаев публично оскорбил капитана команды «Авангард», после этого, через небольшой промежуток времени, он добрался до «Ак Барса». Сейчас наступила очередь «Спартака».

Он всячески пытается унизить и оскорбить спортивного директора клуба Романа Беляева. Я считаю, что в этой ситуации Шуми Бабаев должен нести ответственность.

Лига должна на это реагировать. Она не должна позволять такие высказывания и оскорбления, которые делает агент игроков. КХЛ обязана все это пресекать. Тем более агентская деятельность сейчас контролируется КХЛ.

В НХЛ и европейских лигах нет такого, чтобы агент публично оскорблял руководителей клубов.

Либо это должно быть предупреждение с требованием принести публичные извинения, либо нужно лишить человека агентской лицензии», – сказал бывший генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Рашид Хабибулин
logoШуми Бабаев
logoАвангард
logoСпартак
logoАк Барс
logoРоман Беляев
logoКХЛ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Деанджело заявил, что ушел из СКА по семейным обстоятельствам: «Буду всегда с теплотой вспоминать этот опыт. Спасибо клубу и команде: тренеру Ротенбергу, партнерам»
2 минуты назад
КХЛ. «Амур» принимает «Ак Барс», «Авангард» против «Куньлуня», «Динамо» сыграет с «Северсталью»
87 минут назадLive
СКА расторгнет контракт с Деанджело. Защитник выведен из состава команды
5817 минут назад
Шевченко о Якупове и «Авангарде»: «Забуга отказался подписать 40 млн компенсации – не хотел связывать с собой эту сделку. Кожевников кричал: «Вы вообще должны были его подписать после прошлого сезона»
542 минуты назад
Филатов о Деанджело и СКА: «Не надо лукавить – это открытый конфликт, 100%. Но он привозит в обороне – стабильно, мощно! Он даже не привозит – он срет!»
2152 минуты назад
Илья Федотов отстранен от основного состава «Сочи» из-за конфликта с тренерским штабом (Артур Хайруллин)
7сегодня, 07:45
Щитов о СКА: «Не думаю, что есть проблемы – просто нужно успокоиться и поговорить. Деанджело много заигрывается – он не может постоянно играть на этом уровне, его разбирают»
6сегодня, 07:15
Назаров о КХЛ: «Команды бились в кровь – это добавляет популярности. Наступил многополярный мир. Сильные мы тогда, когда идем семьей, объединившись вокруг национального лидера»
27сегодня, 06:45
Макдэвид разделил 1-е место в истории «Эдмонтона» по победным голам (72). Столько же шайб у Гленна Андерсона
17сегодня, 06:20
Кузьменко интересен «Авангарду», помимо СКА («СЭ»)
22сегодня, 05:51
Ко всем новостям
Последние новости
Пашнин о «правиле трех игроков» в КХЛ: «Непонятно. Я уже не маленький мальчик, опытный игрок, в моем возрасте ограничений никаких быть не должно»
27 минут назад
Райнхарт вышел на 4-е место в истории «Флориды» по голам в меньшинстве (10), опередив Буре (9). Лидирует Дворжак – 16
сегодня, 07:55
Александр Радулов: «СКА играл креативнее моментами, но «Локомотив» им это позволял. Результат закономерен»
1сегодня, 06:55
Ларионов про 1+2 Шабанова против «Торпедо»: «Интересный мальчишка, наверное, но у нас есть свои Шабановы. Зачем мы должны кого-то охранять, играть плотно?»
6сегодня, 06:35
Рашевский о Подъяпольском в «Динамо»: «Когда сзади стена в воротах, становится спокойней. Один из лучших вратарей в КХЛ, тут и говорить нечего»
2сегодня, 04:45
Бенуа Гру: «Шабанов – один из ведущих игроков в КХЛ. Максим может забивать голы из ничего, это качество есть у немногих»
5вчера, 21:59
Воробьев о 4:2 со «Спартаком»: «Солидная игра с нашей стороны. Мамин сам себя поздравил с днем рождения двумя голами»
3вчера, 20:44
Жамнов о 2:4 от ЦСКА: «Не знаю, чем у нас занимаются спецбригады большинства. Ощущение, что после победы над СКА ребята взяли творческий отпуск»
10вчера, 19:59
19-летний Артамонов прервал 14-матчевую серию без голов. У форварда «Торпедо» 14+14 в 41 игре сезона
3вчера, 18:14
Астон-Риз продлил контракт с «Коламбусом» на год. Кэпхит – 775 тысяч долларов
вчера, 17:46
Рекомендуем