Экс-генменеджер «Авангарда» Хабибулин: «Бабаев оскорбил Шарипзянова, добрался до «Ак Барса», наступила очередь «Спартака». КХЛ должна реагировать»

Рашид Хабибулин считает, что Шуми Бабаев должен отвечать за свои высказывания.

«Я достаточно давно знаю Шуми Бабаева , более 20 лет. Самое смешное, что мы с ним никогда не ругались. Просто были случаи, когда у нас не получалось договориться.

Когда я работал в Омске, мы не смогли найти общий язык по некоторым его клиентам. Обычная ситуация, она может произойти с игроками других агентов. Есть регламент, есть рынок, есть интересы клуба, и я старался действовать согласно этой ситуации.

Мы не договорились, но Шуми как-то болезненно все воспринял, и его понесло. У него ко мне какая-то аллергия. И после этого в каждом своем публичном выступлении он пытается меня вспомнить и подать все в негативном виде. Я к эти вещам стараюсь относиться спокойно. Бог ему судья.

Беспокоит другая ситуация. Во всех своих интервью в последнее время он начинает задевать клубы. Года полтора назад Бабаев публично оскорбил капитана команды «Авангард», после этого, через небольшой промежуток времени, он добрался до «Ак Барса ». Сейчас наступила очередь «Спартака ».

Он всячески пытается унизить и оскорбить спортивного директора клуба Романа Беляева . Я считаю, что в этой ситуации Шуми Бабаев должен нести ответственность.

Лига должна на это реагировать. Она не должна позволять такие высказывания и оскорбления, которые делает агент игроков. КХЛ обязана все это пресекать. Тем более агентская деятельность сейчас контролируется КХЛ.

В НХЛ и европейских лигах нет такого, чтобы агент публично оскорблял руководителей клубов.

Либо это должно быть предупреждение с требованием принести публичные извинения, либо нужно лишить человека агентской лицензии», – сказал бывший генеральный менеджер «Авангарда » Рашид Хабибулин.