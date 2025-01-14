Форвард СКА Акользин пропустит месяц из-за травмы. У него закрытый перелом костей носа со смещением отломков
Павел Акользин пропустит месяц из-за травмы.
Нападающий СКА получил повреждение в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:4 ОТ).
Во втором периоде форвард «Локомотива» Максим Шалунов встретил Акользина. Удаления в этом эпизоде не последовало.
«Акользин внесен в список травмированных. Предварительный диагноз: закрытый перелом костей носа со смещением отломков.
Предположительный период лечения составляет месяц», – сообщил источник ТАСС.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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