Форвард СКА Акользин пропустит месяц из-за травмы. У него закрытый перелом костей носа со смещением отломков

Павел Акользин пропустит месяц из-за травмы.

Нападающий СКА получил повреждение в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:4 ОТ).

Во втором периоде форвард «Локомотива» Максим Шалунов встретил Акользина. Удаления в этом эпизоде не последовало.

«Акользин внесен в список травмированных. Предварительный диагноз: закрытый перелом костей носа со смещением отломков.

Предположительный период лечения составляет месяц», – сообщил источник ТАСС.

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