Форвард СКА Акользин получил закрытый перелом костей носа со смещением обломков в матче с «Локомотивом» («Матч ТВ»)
Форвард СКА Павел Акользин получил закрытый перелом костей носа.
34-летний игрок клуба из Санкт-Петербурга получил травму в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:4 ОТ).
На последней минуте второго периода форвард «Локомотива» Максим Шалунов жестко встретил Акользина. Никаких санкций по итогам эпизода не последовало.
Когда команды уходили в раздевалку, главный тренер СКА Роман Ротенберг сигнализировал арбитрам об ударе игрока клюшкой в лицо.
«Точный диагноз Акользина – закрытый перелом костей носа со смещением обломков», – приводит «Матч ТВ» слова источника, приближенного к ситуации.
«У нас лужи крови в раздевалке». Таким Ротенберг увидел матч СКА и «Локомотива»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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