Форвард СКА Акользин получил закрытый перелом костей носа со смещением обломков в матче с «Локомотивом» («Матч ТВ»)

Форвард СКА Павел Акользин получил закрытый перелом костей носа.

34-летний игрок клуба из Санкт-Петербурга получил травму в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:4 ОТ).

На последней минуте второго периода форвард «Локомотива» Максим Шалунов жестко встретил Акользина. Никаких санкций по итогам эпизода не последовало.

Когда команды уходили в раздевалку, главный тренер СКА Роман Ротенберг сигнализировал арбитрам об ударе игрока клюшкой в лицо.

«Точный диагноз Акользина – закрытый перелом костей носа со смещением обломков», – приводит «Матч ТВ» слова источника, приближенного к ситуации.

«У нас лужи крови в раздевалке». Таким Ротенберг увидел матч СКА и «Локомотива»