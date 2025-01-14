Филатов о Деанджело и СКА: «Не надо лукавить – это открытый конфликт, 100%. Но он привозит в обороне – стабильно, мощно! Он даже не привозит – он срет!»
Защитник СКА остался в раздевалке команды и не вышел по решению тренерского штаба на третий период матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Динамо» (4:5).
«Не надо лукавить – это открытый конфликт. Сто процентов. Если ты хочешь избежать таких разговоров – дай ему дойти до скамейки запасных, пускай он сядет в конце лавочки, и все. Обиделись друг на друга, покричали.
Евгений Корешков на него кричал? Я так понимаю, история классическая: этот что-то вкидывал, огрызнулся, Корешков увидел, там было отправление в определенную строну, можем ли мы читать по губам или нет. Роман Борисович (Ротенберг – Спортс’‘), который был очень занят игрой, принял правильное решение.
Мое мнение по поводу правильного основывается не на том, какие у них там конфликты. На ругань можно реагировать по-разному. Мне дела нет до того, как они ругаются. Но он привозит! Он прямо привозит – стабильно, мощно! Он даже не привозит – он срет!
Все идут к логичному продолжение. СКА может взять и выбрать: достаточно ли Энтони Деанджело создает в атаке, чтобы столько срать в обороне?
Есть игры, когда он сделал 3-4 передачи, но с важными соперниками эти привозы регулярные...», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.
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