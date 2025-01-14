Назаров о КХЛ: «Команды бились в кровь – это добавляет популярности. Наступил многополярный мир. Сильные мы тогда, когда идем семьей, объединившись вокруг национального лидера»

Андрей Назаров высказался о том, что добавляет КХЛ популярности.

«Очень интересные матчи прошли накануне в КХЛ. Команды бились в кровь в прямом и переносном смысле.

Это, безусловно, добавляет нашей лиге не только зрелищности, но и популярности. Болельщикам нравится максимальная самоотдача хоккеистов, отсюда и аншлаги на трибунах.

Наступил многополярный мир, такое случается раз в 100 лет. Чтобы продолжать находиться в лидерах, нам нужно быть очень сильными.

А сильные мы тогда, когда идем единой семьей, объединившись вокруг национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

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