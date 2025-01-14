Назаров о КХЛ: «Команды бились в кровь – это добавляет популярности. Наступил многополярный мир. Сильные мы тогда, когда идем семьей, объединившись вокруг национального лидера»
Андрей Назаров высказался о том, что добавляет КХЛ популярности.
«Очень интересные матчи прошли накануне в КХЛ. Команды бились в кровь в прямом и переносном смысле.
Это, безусловно, добавляет нашей лиге не только зрелищности, но и популярности. Болельщикам нравится максимальная самоотдача хоккеистов, отсюда и аншлаги на трибунах.
Наступил многополярный мир, такое случается раз в 100 лет. Чтобы продолжать находиться в лидерах, нам нужно быть очень сильными.
А сильные мы тогда, когда идем единой семьей, объединившись вокруг национального лидера. Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
«У нас лужи крови в раздевалке». Таким Ротенберг увидел матч СКА и «Локомотива»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем