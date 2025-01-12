Александр Кожевников: «ЦСКА в процессе перестройки. Федоров приходил в почти готовую команду, а Воробьев создает ее с нуля. Он хороший тренер, некоторые матчи приятно смотреть»
Александр Кожевников оценил выступление ЦСКА в сезоне-2024/25.
«Изменения у ЦСКА в последнее время большие. Команде еще надо разобраться с вратарской проблемой, так что сейчас происходит ее становление.
Федоров приходил уже в почти готовую команду, а Воробьев создает ее с нуля. Думаю, он хороший тренер.
Некоторые матчи ЦСКА приятно смотреть. Команда находится в процессе перестройки. Клуб собрал людей, которые прошли канадскую школу, но не смогли там проявить себя. И теперь пытаются заиграть в России», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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