Александр Кожевников: «ЦСКА в процессе перестройки. Федоров приходил в почти готовую команду, а Воробьев создает ее с нуля. Он хороший тренер, некоторые матчи приятно смотреть»

Александр Кожевников оценил выступление ЦСКА в сезоне-2024/25.

«Изменения у ЦСКА в последнее время большие. Команде еще надо разобраться с вратарской проблемой, так что сейчас происходит ее становление.

Федоров приходил уже в почти готовую команду, а Воробьев создает ее с нуля. Думаю, он хороший тренер.

Некоторые матчи ЦСКА приятно смотреть. Команда находится в процессе перестройки. Клуб собрал людей, которые прошли канадскую школу, но не смогли там проявить себя. И теперь пытаются заиграть в России», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников .