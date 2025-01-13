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  • Николишин о гонке Овечкина за Гретцки: «НХЛ, Россия и весь мир гордится, что есть такой снайпер. «Вашингтон» преобразился, собрался здоровый коллектив, это поможет Сашке побить рекорд»
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Николишин о гонке Овечкина за Гретцки: «НХЛ, Россия и весь мир гордится, что есть такой снайпер. «Вашингтон» преобразился, собрался здоровый коллектив, это поможет Сашке побить рекорд»

Андрей Николишин высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (873 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Рекорд побьет, у меня сомнений нет. Дело только во времени, загадывать нет смысла. Все мы помним сложный прошлый сезон. Но команда преобразилась. Это говорит о том, что здоровый коллектив собрался. А это поможет Сашке побить рекорд.

Никто и никогда не будет играть только на его рекорд. Но команда будет делать все, чтобы рекорд был побит. Вся НХЛ, вся Россия, весь мир гордится, что у нас есть такой снайпер, такой человек, который будоражит всю общественность. Это только его подстегивает. То, как он идет к этой цели, приятно смотреть.

Из года в год он идет к своему рекорду. Не все понимают, насколько это сложно, – сказал бывший нападающий «Вашингтона» и сборной России. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoАндрей Николишин
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