Кинэн о гонке Овечкина за Гретцки: «Если Александр побьет рекорд, это будет важное событие – признание российского хоккея в мире. Это доказательство, что в наше время можно бить самые великие рекорды»
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (873 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Если Овечкин побьет рекорд, что это будет означать лично для вас как для канадского тренера и для символа канадского хоккея?
– А я ведь тренировал Гретцки. И Уэйн будет первым, кто поздравит Алекса с тем, что он побил его рекорд. Надеюсь, Овечкин будет здоров. Мы все ждем, что он доберется до этого рубежа. И тут вдруг он ломает ногу.
Вот хотелось бы обойтись без такого форс‑мажора. Ну, а если Овечкин побьет рекорд, то в моих глазах это будет очень важное событие. Это признание российского хоккея в мире.
Это доказательство того, что в наше время, когда спорт так изменился, все равно можно бить самые великие рекорды. Овечкин великий игрок и великий бомбардир. Мы все за него болеем и желаем ему оставаться здоровым, – сказал бывший главный тренер клубов НХЛ Майк Кинэн.
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