Кинэн сравнил Гретцки и Овечкина: «Праймовый Уэйн всегда был лучше всех. В 1987 году он набрал 217 очков, обошел Мессье на 82 балла»

Майк Кинэн назвал Уэйна Гретцки лучшим хоккеистом.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (873 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Если бы вы могли выбрать, кого взять к себе в состав на Кубок Канады‑1987 – праймового Гретцки или Овечкина, кто бы это был?

– Уэйн Гретцки.

– Почему?

– Потому что Гретцки в 1987 году набрал 217 очков с учетом плей‑офф. Вторым по очкам оказался Марк Мессье – 135. То есть Уэйн на 82 очка обогнал ближайшего парня. Как я мог его не взять? Праймовый Гретцки всегда был лучше всех.

При этом, если подсчитаете, я тренировал как минимум 50 игроков, которые в итоге вошли в Зал хоккейной славы. Среди них есть и россияне – тот же Павел Буре . Мне как тренеру очень повезло, – сказал бывший главный тренер клубов НХЛ Майк Кинэн.