Кинэн сравнил Гретцки и Овечкина: «Праймовый Уэйн всегда был лучше всех. В 1987 году он набрал 217 очков, обошел Мессье на 82 балла»
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (873 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Если бы вы могли выбрать, кого взять к себе в состав на Кубок Канады‑1987 – праймового Гретцки или Овечкина, кто бы это был?
– Уэйн Гретцки.
– Почему?
– Потому что Гретцки в 1987 году набрал 217 очков с учетом плей‑офф. Вторым по очкам оказался Марк Мессье – 135. То есть Уэйн на 82 очка обогнал ближайшего парня. Как я мог его не взять? Праймовый Гретцки всегда был лучше всех.
При этом, если подсчитаете, я тренировал как минимум 50 игроков, которые в итоге вошли в Зал хоккейной славы. Среди них есть и россияне – тот же Павел Буре. Мне как тренеру очень повезло, – сказал бывший главный тренер клубов НХЛ Майк Кинэн.
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