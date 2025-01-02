Мартемьянов об Овечкине: «Надеюсь, он побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне. Весь хоккейный мир ждет этого!»
Андрей Мартемьянов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (870 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Надеюсь, что Александр побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне. Дай бог ему здоровья, сил, эмоций, чтобы рекорд побить. Может и не в этом сезоне, но в следующем. Весь хоккейный мир ждет этого!
Хочется пожелать Овечкину только успехов в решении этой задачи и чтобы он с «Вашингтоном» вышел в плей‑офф и достойно там выступил.
Я наслышан о том, как Александр готовился прошлым летом к новому сезону и скажу, что он делал это очень серьезно – это очень сильный мотивационный момент.
Главное, чтобы не было серьезных травм! Мы все за него переживаем», – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Мартемьянов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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