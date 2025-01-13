Кинэн о Мичкове и Торторелле: «Матвей молод, ему предстоит многому научиться. Джон – жесткий, но работа идет на долгосрочную перспективу. Каждый русский, работавший со мной, любил жестких тренеров»

Майк Кинэн порассуждал об отношениях Джона Тортореллы и Матвея Мичкова.

– Мичков претендует на «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги. Но главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла уже дважды отправлял его «в ложу прессы». Должен ли тренер быть так строг с молодыми?

– Я хорошо знаю Джона. Это его стиль. И каждый русский игрок, работавший со мной, любил жестких тренеров. Может быть, потому что они были старше и воспитывались еще в Советском Союзе – тот же Павел Буре .

Но игроки должны понимать, как трудно сделать прыжок из юниорского хоккея в НХЛ. Мичков еще молод, ему предстоит многому научиться. И у него есть учитель в лице Тортореллы. Да, он жесткий – но работа идет на долгосрочную перспективу.

– Вы не думаете, что менталитет современной НХЛ так изменился, что жестким тренерам уже не место в лиге? Тот же Майк Бэбкок потерял работу, когда решил проверить телефоны у игроков «Коламбуса».

– Это другая ситуация, и там обсуждалось нарушение личного пространства. Но вот посмотрите на «Флориду», которая завоевала Кубок Стэнли. Ее тренирует Пол Морис – мой предшественник в «Металлурге».

И я не скажу, что он такой уж мягкий! Он – вполне себе жесткий тренер. И его хоккеисты соблюдают дисциплину, играют жестко и в физическом стиле. Эта «Флорида» управляется твердой тренерской рукой. И я радуюсь за них. Хорошо знаю Пола, желаю ему удачи.

Знаете, поколения игроков меняются. Но я тренировал в течение пяти десятилетий. И если ты не приспособишься к новому времени, то не сможешь продержаться в НХЛ так долго. Отвечая на ваш вопрос, да – это другая реальность.

Но в любом случае в вашей команде должна быть дисциплина. И вы должны установить стандарт, которому следуют все игроки. Если вы этого не сделаете, то не завоюете Кубок Стэнли. А сделать это очень сложно!

Вспомните, как «Флорида» в 2023 году проиграла финал «Вегасу». Но в следующем сезоне все‑таки добилась своего. Я не думаю, что Морис на пути к чемпионству снижал свою требовательность или расслаблял гайки.

У тебя могут меняться тактика, система игры. Но принципы – никогда, – сказал бывший главный тренер клубов НХЛ Майк Кинэн.