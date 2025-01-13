Кросби сделал 1040-ю передачу в НХЛ и делит 11-е место в истории с Дионном. До Хоу – 9 ассистов
Сидни Кросби сделал 1040-ю передачу в НХЛ и делит 11-е место в истории.
Капитан «Пингвинс» выступил одним из ассистентов при шайбе Кевина Хэйса в большинстве в матче с «Тампой» (2:5).
В текущем сезоне у 37-летнего канадца стало 48 (12+36) очков в 45 играх при полезности «минус 14».
За карьеру в рамках регулярок – 1644 (604+1040) очка в 1317 играх. По числу передач Кросби догнал Марселя Дионна (1040 в 1348 играх) и делит с ним 11-е место в истории лиги. На 10-м месте идет Горди Хоу (1049 в 1767).
Также в топ-10 идут Уэйн Гретцки (1963 в 1487), Рон Фрэнсис (1249 в 1731), Марк Мессье (1193 в 1756), Рэй Бурк (1169 в 1612), Яромир Ягр (1155 в 1733), Пол Коффи (1135 в 1409), Джо Торнтон (1109 в 1714), Адам Оутс (1079 в 1337) и Стив Айзерман (1063 в 1514).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Quant Hockey
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