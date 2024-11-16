Кросби сделал 1016-ю передачу в НХЛ и делит 13-е место в истории с Сакиком. До Лемье и рекорда «Питтсбурга» – 17 ассистов

Сидни Кросби сделал 1016-ю передачу в НХЛ и делит 13-е место в истории.

Капитан «Питтсбурга » стал единственным ассистентом при шайбе Энтони Бовилье в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (2:6).

В активе 37-летнего канадца стало 18 (6+12) очков в 19 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1614 (598+1016) баллов в 1291 игре.

По числу результативных передач Кросби сравнялся с Джо Сакиком (1016 в 1378 играх) и делит с ним 13-е место в истории лиги. На 12-м месте располагается рекордсмен «Пингвинс» Марио Лемье (1033 в 915).

Выше идут Уэйн Гретцки (1963 в 1487), Рон Фрэнсис (1249 в 1731), Марк Мессье (1193 в 1756), Рэй Бурк (1169 в 1612), Яромир Ягр (1155 в 1733), Пол Коффи (1135 в 1409), Джо Торнтон (1109 в 1714), Адам Оутс (1079 в 1337), Стив Айзерман (1063 в 1514), Горди Хоу (1049 в 1767) и Марсель Дионн (1040 в 1348).