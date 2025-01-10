Кочетков отразил 30 из 33 бросков «Торонто». Победа – 16-я в 27 играх

Петр Кочетков отразил 30 из 33 бросков «Торонто».

Вратарь «Каролины» вышел в старте на матч с «Лифс» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

В активе россиянина 16 побед в 27 играх в текущем сезоне (90,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,52).