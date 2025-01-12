«Колорадо» вывел Уэджвуда из списка травмированных
«Колорадо» вывел Скотта Уэджвуда из списка травмированных.
Вратарь получил травму в матче с «Баффало» 3 января. Тогда форвард «Сэйбрс» Зак Бенсон упал на ногу Уэджвуду после столкновения с нападающим «Эвеланш» Паркером Келли.
В нынешнем сезоне НХЛ Скотт Уэджвуд провел 12 матчей, отражая в среднем 90% бросков при коэффициенте надежности 2,89.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Колорадо»
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