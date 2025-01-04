Уэджвуд может пропустить несколько недель из-за травмы. Форвард «Баффало» Бенсон упал на ногу вратарю «Колорадо»
Скотт Уэджвуд может пропустить несколько недель из-за травмы.
Форвард «Баффало» Зак Бенсон упал на ногу вратарю «Колорадо» после столкновения с нападающим «Эвеланш». Игра продолжилась, несмотря на то, что Уэджвуд остался лежать на льду, в итоге Бенсон поднялся и забил гол. «Колорадо» вырвал победу в овертайме (6:5 ОТ).
«Его все еще обследуют, я предполагаю, что речь идет о нескольких неделях. Надеемся, что это не растяжение связок голеностопа, которое автоматически выбило бы его на шесть недель или около того. Если травма ниже, если она в стопе – посмотрим, что покажет обследование сегодня.
Это может быть две-три недели. Мы не знаем, но вряд ли это будет игра-две. Он пропустит какое-то время. Мы просто надеемся на благоприятный исход по срокам», – сказал главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Score
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