  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бенсон травмировал вратаря «Колорадо» Уэджвуда, упав ему на ногу. Пока голкипер лежал, форвард «Баффало» поднялся и забил гол – судьи засчитали
Видео
5

Бенсон травмировал вратаря «Колорадо» Уэджвуда, упав ему на ногу. Пока голкипер лежал, форвард «Баффало» поднялся и забил гол – судьи засчитали

Зак Бенсон травмировал Скотта Уэджвуда, упав ему на ногу.

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Колорадо» (5:6 ОТ).

В начале третьего периода 19-летний форвард «Сэйбрс» после контакта с нападающим Паркером Келли упал на правую ногу вратарю «Эвеланш».

Пока голкипер держался за ногу, лежа на льду, Бенсон поднялся, подхватил шайбу и отправил ее в ворота. Сразу после этого произошла массовая стычка. Судьи засчитали гол.

Уэджвуд покинул площадку из-за повреждения, его заменил Маккензи Блэквуд.

«Колорадо» вырвал победу у «Баффало» (6:5 ОТ), уступая 0:3 и 3:5 по ходу матча. Друэн сравнял счет за 8 секунд до конца 3-го периода

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoКолорадо
травмы
logoЗак Бенсон
logoНХЛ
logoМаккензи Блэквуд
logoСкотт Уэджвуд
logoБаффало
logoПаркер Келли
видео
судьи
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Маккиннон – 6-й игрок в истории НХЛ с 50 передачами до 40-й игры в сезоне. Он достиг этой отметки за 39 матчей – быстрее всех действующих хоккеистов
12сегодня, 07:30
Маккиннон набрал 0+3 в матче с «Баффало» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 8 очков. У него 14+50 в 39 играх, Рантанен и Драйзайтль делят 2-е место, Кучеров и Макдэвид – 4-е
13сегодня, 06:55
«Колорадо» вырвал победу у «Баффало» (6:5 ОТ), уступая 0:3 и 3:5 по ходу матча. Друэн сравнял счет за 8 секунд до конца 3-го периода
1сегодня, 05:22
Рекомендуем
Главные новости
Видео с Овечкиным, где он говорит, что «Вашингтон» «######, #####, «Бостон», слили его знакомые из закрытой группы в мессенджере («Матч ТВ»)
29 минут назад
НХЛ. «Флорида» сыграет с «Питтсбургом», «Сент-Луис» против «Оттавы», «Ванкувер» встретится с «Нэшвиллом»
28 минут назад
Фетисов об Овечкине: «Пример спортивного долголетия и мужского характера, олицетворение нашего хоккея. С каждым днем у него все больше фанатов во всем мире»
446 минут назад
Депутат Журова: «Видела стрим, где американцы обсуждали, какой мощной была бы Россия на ОИ-2026. Если собрать наших лучших из НХЛ и КХЛ – это была бы настоящая «Красная машина»
4257 минут назад
«Сибири» увеличат финансирование из бюджета до 1,288 млрд рублей в 2025-м. В прошлом году Новосибирская область выделила 1,217 млрд рублей клубу КХЛ (BFM)
9сегодня, 11:47
Патрик Руа: «Мне нечем это подкрепить, но «Айлендерс» играют хорошо. Я бы не стал ничего менять». Команда идет 15-й на Востоке
9сегодня, 11:08
КХЛ. «Трактор» принимает «Амур», СКА сыграет с ЦСКА, «Динамо» Москва в гостях у «Северстали»
29сегодня, 11:01Live
Какая фраза на форме «Витязя»? А кто почетный президент «Амура»?
сегодня, 11:00Спецпроект
Доходы НХЛ превысят 6,6 млрд долларов за сезон-2024/25. Лига назвала 2024 год «сильнейшим в истории» по финансам
10сегодня, 10:51
Овечкин об игре после травмы: «Стараюсь проводить короткие смены и выкладываться в каждой из них. В конце концов ты забрасываешь и чувствуешь себя намного лучше»
3сегодня, 10:23
Ко всем новостям
Последние новости
Канада забила 13 голов за 5 игр на МЧМ-2025 – повторение худшего результата в истории сборной. Команда выбыла в 1/4, проиграв Чехии
1сегодня, 10:38
Андреофф пропустит ближайшие матчи «Сибири»: «У него должен родиться ребенок. Энди присоединится 10 января в Минске, скорее всего»
2сегодня, 09:18
Ткачак о 2:4 с «Далласом»: «Позорный хоккей во 2-й половине матча, просто неприемлемый. Из этой игры «Оттава» может извлечь много уроков»
1сегодня, 08:32
Цукер с 3+1, Терри с 2+1 и Макмэнн с дублем – звезды дня в НХЛ
1сегодня, 07:45
Самсонов отразил 23 из 25 бросков «Филадельфии» и стал 3-й звездой матча. Победа – 5-я подряд и 10-я в 14 играх в сезоне
сегодня, 05:58
США сыграют с Чехией в 1/2 финала МЧМ-2025, Швеция – с Финляндией
6сегодня, 05:34
«Колорадо» вырвал победу у «Баффало» (6:5 ОТ), уступая 0:3 и 3:5 по ходу матча. Друэн сравнял счет за 8 секунд до конца 3-го периода
1сегодня, 05:22
Бобровский отразил 37 из 39 бросков «Каролины» и стал 2-й звездой матча, несмотря на поражение
1сегодня, 04:46
Кочетков отразил 25 из 26 бросков «Флориды». Победа – 15-я в 24 играх в сезоне
сегодня, 04:34
Никита Щитов: «Металлург» стал главной командой 2024 года. Магнитогорцы запомнились блестящей игрой вратаря, идеями штаба. Они завоевали Кубок Гагарина»
1вчера, 21:59
Рекомендуем