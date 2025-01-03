Бенсон травмировал вратаря «Колорадо» Уэджвуда, упав ему на ногу. Пока голкипер лежал, форвард «Баффало» поднялся и забил гол – судьи засчитали

Зак Бенсон травмировал Скотта Уэджвуда, упав ему на ногу.

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало » и «Колорадо » (5:6 ОТ).

В начале третьего периода 19-летний форвард «Сэйбрс» после контакта с нападающим Паркером Келли упал на правую ногу вратарю «Эвеланш».

Пока голкипер держался за ногу, лежа на льду, Бенсон поднялся, подхватил шайбу и отправил ее в ворота. Сразу после этого произошла массовая стычка. Судьи засчитали гол.

Уэджвуд покинул площадку из-за повреждения, его заменил Маккензи Блэквуд .

«Колорадо» вырвал победу у «Баффало» (6:5 ОТ), уступая 0:3 и 3:5 по ходу матча. Друэн сравнял счет за 8 секунд до конца 3-го периода