Бенсон травмировал вратаря «Колорадо» Уэджвуда, упав ему на ногу. Пока голкипер лежал, форвард «Баффало» поднялся и забил гол – судьи засчитали
Зак Бенсон травмировал Скотта Уэджвуда, упав ему на ногу.
Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Баффало» и «Колорадо» (5:6 ОТ).
В начале третьего периода 19-летний форвард «Сэйбрс» после контакта с нападающим Паркером Келли упал на правую ногу вратарю «Эвеланш».
Пока голкипер держался за ногу, лежа на льду, Бенсон поднялся, подхватил шайбу и отправил ее в ворота. Сразу после этого произошла массовая стычка. Судьи засчитали гол.
Уэджвуд покинул площадку из-за повреждения, его заменил Маккензи Блэквуд.
«Колорадо» вырвал победу у «Баффало» (6:5 ОТ), уступая 0:3 и 3:5 по ходу матча. Друэн сравнял счет за 8 секунд до конца 3-го периода
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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