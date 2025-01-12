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  • Артем Батрак: «Торпедо» будет подарком в 1-м раунде для любого соперника. Это самая слабая команда в зоне плей-офф на Западе. Не знаю, чем она сможет удивить»
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Артем Батрак: «Торпедо» будет подарком в 1-м раунде для любого соперника. Это самая слабая команда в зоне плей-офф на Западе. Не знаю, чем она сможет удивить»

Артем Батрак оценил выступление «Торпедо» в сезоне-2024/25.

«Торпедо» – самая слабая команда из всех тех на Западе, которые сейчас находятся в зоне плей-офф.

Я много думал в этом сезоне над вопросами: «Что у «Торпедо» хорошо? Что работает?». Если говорить про клуб, то первое, что приходит в голову, – это посещаемость арены. Там очень хорошие цифры.

Но что стабильно работает у команды на льду? Против «Сибири» Иван Бочаров выглядел круто, но он играет нестабильно. Помню серию в сезоне, когда Никита Артамонов рвал всех, но он уже это не делает.

Помню, когда Дмитрий Кагарлицкий был в запасе и когда был лучшим игроком команды. Помню, когда «Торпедо» проигрывало матчи и не забивало ни разу и когда играло на ноль. Так что это очень непредсказуемая команда.

Если бы кто-то из тех, кто находится вне зоны плей-офф, был бы лучше хотя бы в паре моментов, то «Торпедо» уже было за пределами восьмерки. Если же эта команда выйдет в плей-офф, то это будет подарком в первом раунде для любого соперника. Потому что реально не знаю, чем она сможет удивить.

Раньше «Торпедо» интересно играло, показывало что-то новое в лиге. А сейчас то хорошо, то плохо, то интересно, то абсолютно неинтересно, то эмоционально, то неэмоционально. Очень неоднозначное впечатление», – сказал комментатор Артем Батрак.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: &laquo;РБ Спорт&raquo;
logoТорпедо
logoАртем Батрак
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoКубок Гагарина
logoНикита Артамонов
logoДмитрий Кагарлицкий
logoИван Бочаров
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