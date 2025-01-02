Никита Щитов: «Главный игрок года для меня – Кучеров. В КХЛ – Шабанов. Никита нравится креативностью, нестандартными действиями. Максим выделяется непредсказуемостью, катанием»

Никита Щитов назвал лучших хоккеистов 2024 года.

«Для меня главный игрок года – это Никита Кучеров. А в КХЛ – Максим Шабанов.

Кучеров мне нравится своей креативностью, нестандартными действиями и лидерскими качествами, он набирает много очков.

А Шабанов выделяется непредсказуемостью, прекрасным катанием, видением поля и нестандартными действиями.

Такие игроки привлекают внимание, на них хочется смотреть болельщикам», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.