Никита Щитов: «Главный игрок года для меня – Кучеров. В КХЛ – Шабанов. Никита нравится креативностью, нестандартными действиями. Максим выделяется непредсказуемостью, катанием»
Никита Щитов назвал лучших хоккеистов 2024 года.
«Для меня главный игрок года – это Никита Кучеров. А в КХЛ – Максим Шабанов.
Кучеров мне нравится своей креативностью, нестандартными действиями и лидерскими качествами, он набирает много очков.
А Шабанов выделяется непредсказуемостью, прекрасным катанием, видением поля и нестандартными действиями.
Такие игроки привлекают внимание, на них хочется смотреть болельщикам», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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