Экс-директор «Трактора» Баландин: «Ротенберг закидывал удочку по Шабанову, но сам игрок не хочет в СКА»

Андрей Баландин оценил шансы Максима Шабанова отправиться в НХЛ.

Действующий договор хоккеиста и «Трактора» рассчитан до завершения этого сезона. Шабанов набрал 40 (17+23) очков в 41 матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Роман Ротенберг закидывал удочку по Максиму Шабанову , но сам игрок не хочет в СКА . Получается, в новом сезоне он будет в НХЛ или останется в «Тракторе ».

Думаю, если Шабанов хочет играть в Северной Америке, его можно будет отпустить после окончания сезона.

Он свое отработал, каждый матч играл честно и выдавал то, что мог. К нему нет претензий. Такой шанс в НХЛ дается не каждому.

Я за то, чтобы парень развивался и попробовал себя за океаном. В случае если у него действительно есть желание играть в Северной Америке», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.