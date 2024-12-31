Экс-директор «Трактора» Баландин: «Ротенберг закидывал удочку по Шабанову, но сам игрок не хочет в СКА»
Андрей Баландин оценил шансы Максима Шабанова отправиться в НХЛ.
Действующий договор хоккеиста и «Трактора» рассчитан до завершения этого сезона. Шабанов набрал 40 (17+23) очков в 41 матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Роман Ротенберг закидывал удочку по Максиму Шабанову, но сам игрок не хочет в СКА. Получается, в новом сезоне он будет в НХЛ или останется в «Тракторе».
Думаю, если Шабанов хочет играть в Северной Америке, его можно будет отпустить после окончания сезона.
Он свое отработал, каждый матч играл честно и выдавал то, что мог. К нему нет претензий. Такой шанс в НХЛ дается не каждому.
Я за то, чтобы парень развивался и попробовал себя за океаном. В случае если у него действительно есть желание играть в Северной Америке», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем