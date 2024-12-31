  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Экс-директор «Трактора» Баландин: «Ротенберг закидывал удочку по Шабанову, но сам игрок не хочет в СКА»
7

Экс-директор «Трактора» Баландин: «Ротенберг закидывал удочку по Шабанову, но сам игрок не хочет в СКА»

Андрей Баландин оценил шансы Максима Шабанова отправиться в НХЛ.

Действующий договор хоккеиста и «Трактора» рассчитан до завершения этого сезона. Шабанов набрал 40 (17+23) очков в 41 матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Роман Ротенберг закидывал удочку по Максиму Шабанову, но сам игрок не хочет в СКА. Получается, в новом сезоне он будет в НХЛ или останется в «Тракторе».

Думаю, если Шабанов хочет играть в Северной Америке, его можно будет отпустить после окончания сезона.

Он свое отработал, каждый матч играл честно и выдавал то, что мог. К нему нет претензий. Такой шанс в НХЛ дается не каждому.

Я за то, чтобы парень развивался и попробовал себя за океаном. В случае если у него действительно есть желание играть в Северной Америке», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoТрактор
logoНХЛ
logoСКА
logoРоман Ротенберг
logoМаксим Шабанов
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Журналист Серавалли о «Рейнджерс»: «Эта команда распалась, когда Друри направил письмо о готовности к обменам. С тех пор они не показывают результатов»
18 минут назад
Старков о недопонимании с Ротенбергом в СКА: «Раз я провел 30 игр за сезон, значит, что-то такое было. Когда не играешь, то жаль, будто теряешь время для развития карьеры»
427 минут назад
Селебрини о борьбе за «Колдер Трофи»: «Людям интересно следить за этим и сравнивать. Но я хочу перестать проигрывать. Эти вещи не влияют на меня»
149 минут назад
Директор «Динамо»: «Пришли к выводу, что Рябкину лучше развиваться за океаном. Видимо, в нас что‑то не так, если мы не смогли удовлетворить все амбиции Ивана»
2сегодня, 10:45
Драфт НХЛ-2025 пройдет в новом формате – делегации клубов не соберутся в одном месте, а будут работать из своих офисов
2сегодня, 10:30
Алексей Морозов: «КХЛ прогрессирует с каждым днем. Год получился успешным и ярким – как с точки зрения хоккея, так и в плане проектов и развития лиги»
1сегодня, 10:05
НХЛ. «Вашингтон» и «Бостон» начнут матч в 20:30, «Чикаго» и «Сент-Луис» проведут Зимнюю классику, «Филадельфия» в гостях у «Сан-Хосе»
23сегодня, 10:01
Вячеслав Фетисов: «Овечкин каждый раз должен быть спортсменом года. Меня порадовал Бобровский, самое главное – вышел на парад, обернувшись российским флагом»
3сегодня, 09:50
МЧМ-2025. Казахстан против Швейцарии, Швеция сыграет с Чехией, Канада встретится с США
3сегодня, 09:20
17-летний Рябкин расторг контракт с «Динамо» по своей инициативе. Форварда могут выбрать на драфте НХЛ-2025
38сегодня, 09:11
Ко всем новостям
Последние новости
Щитов о Карпухине: «Сложно что-либо говорить про перспективы игроков, приходящих в систему СКА. Неизвестно, как они там раскроются»
10 минут назад
Кубок Шпенглера. Финал. «Фрибур» против «Штраубинга»
438 минут назадLive
Лавиолетт про 3:5 от «Флориды»: «Рейнджерс» сделали достаточно, чтобы выиграть, и достаточно, чтобы проиграть. Есть разочарование – сделали больше хорошего, чем плохого»
2сегодня, 08:55
Германия проиграла все 4 матча на МЧМ и сыграет против Казахстана или Швейцарии в матче на выбывание из элиты
4сегодня, 07:30
Хеллибак с 5-м шатаутом в сезоне, Йеспер Боквист с дублем и Шварц с 1+2 – звезды дня в НХЛ
1сегодня, 06:20
Капитан «Югры» Угольников: «Играть в ВХЛ с точки зрения конкуренции тяжелее, чем в КХЛ. Там 5-6 фаворитов, у нас – 15-16»
1сегодня, 06:00
Кубок Шпенглера. 1/2 финала. Сборная Канады проиграла «Штраубингу», «Фрибур» победил «Давос»
22вчера, 21:35
Хоккеисты «Сент-Луиса» сыграют с новым логотипом на шлемах в матче Зимней классики против «Чикаго»
9вчера, 19:59Фото
Фальковский про «Ак Барс» и СКА: «Две разные команды, разные системы игры. Мало что схожего на самом деле»
5вчера, 19:51
Форвард «Автомобилиста» Волк выбыл до конца сезона из-за травмы. У него 6 очков в 17 матчах чемпионата
4вчера, 18:55
Рекомендуем